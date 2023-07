In Göggingen wird an zwei Tagen die italienische Nacht gefeiert. Nach Corona haben die Menschen wieder Freude am geselligen Beisammensein.

Die Wettervorhersagen sind gut: Am Freitag und Samstag zeigt sich der Sommer in Augsburg. Ein Wetter wie in Italien, möchte man sagen. Es passt insofern bestens, dass in Göggingen die italienische Nacht gefeiert wird. Das Fest hat viele Freunde, dies hat der Ansturm im Vorjahr bewiesen. Es sind nicht nur Gögginger, die das Ambietente im Park am Rathaus schätzen. Der Einzugsbereich der Gäste ist größer.

Stadtteilfeste bringen Menschen zusammen. Das hat am vergangenen Wochenende auch das Augsburger Stadtfest gezeigt. Die Augsburger Sommernächte sind allerdings eine Veranstaltung mit wenigen Sitzmöglichkeiten, die Besucher konsumieren im Stehen. Beim Stadtteilfest in Göggingen ist wie andernorts die Verköstigung anders geregelt. Gäste sitzen zusammen, man rückt zusammen, man kommt auch mit fremden Personen schnell ins Gespräch. So macht gemeinsames Feiern noch mehr Spaß.

Erst die ehrenamtlichen Helfer machen die Austragung des Fests möglich

Ohne den Einsatz der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre dies jedoch nicht möglich. Auch die italienische Nacht lebt vom Engagement der zupackenden Menschen. In Göggingen herrscht ein großer Gemeinschaftssinn, es ist die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Stadtteilfest.