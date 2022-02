Städtepartnerschaften verlieren an Zuspruch

Plus Ohne persönliche Begegnungen ist es schwierig, den Kontakt in Augsburgs Partnerstädte zu bewahren. Die Corona-Pandemie trennt die Menschen. Wird es gelingen, an alte Bande anzuknüpfen?

Augsburg hat sieben Partnerstädte, mit denen seit vielen Jahrzehnten Kontakte bestehen. Sie fußen in erster Linie auf persönlichen Begegnungen. Sie verfolgen kaum wirtschaftliche Belange und Interessen. In einer hochmodernen Welt sind im Geschäftsleben ohnehin virtuelle Begegnungen längst Standard. Niemand muss mehr zwingend an einen anderen Ort reisen, um mit Partnern ein Geschäft abzuschließen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen