Starkregen in Augsburg: Ein Lob an die Feuerwehren

Plus Erst das Hochwasser und nun wieder Starkregen: Nicht nur die Bürger sind gefordert, sondern auch die ehrenamtlichen Helfer. Das wird in Zukunft wohl nicht besser.

Der Starkregen, der am Mittwoch über manche Stadtteile Augsburgs und des Umlands binnen kurzer Zeit niederging, war heftig. Ein normales Gewitter entpuppte sich als lokales Unwetter. Es zeigte sich einmal mehr, dass Unwetterwarnungen nicht als Alarmismus abgetan werden sollten. Wetterexperten prognostizieren zudem, dass die Gefahr von extremen Niederschlagsereignissen zunehmen wird. Keine schönen Aussichten. Die Menschen werden sich darauf einstellen müssen.

Je nach Wohnsituation werden viele nicht mehr umhinkommen, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Sei es Hausanschlüsse im Keller mit Rückstauklappen oder Hebeanlagen so zu sichern, dass kein Wasser aus der Kanalisation eindringen kann. Oder auch Elektrogeräte oder Wertgegenstände entsprechend erhöht zu platzieren, um größere Schäden zu vermeiden. Jedenfalls ist es verständlich, dass wiederholt betroffene Augsburgerinnen und Augsburger derzeit mit den Nerven am Ende sind und ehrenamtliche Helfer am Limit. Das Lob, das man den Freiwilligen Feuerwehren und allen anderen Hilfskräften aussprechen muss, kann deshalb nicht groß genug sein.

