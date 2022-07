Steine statt Grün: Zu viele Augsburger Plätze sind eine Pflasterwüste

Es muss grüner werden in der Augsburger Innenstadt, um mit dem Klimawandel leben zu können. Noch immer wird aber zu viel zugepflastert. Das zeigt sich auch beim Hauptbahnhof.

Der Platz ist leer in der Mittagshitze, vier kleine Bäume kämpfen tapfer gegen das widrige Klima an. Auf den Bänken, die scheinbar willkürlich auf dem Platz aufgestellt wurden, sitzt niemand. Wieso sollte man sich diese Umgebung auch freiwillig antun? Nichts als pralle Sonne, stehende Luft, graues Pflaster. Und der Blick fällt auf eine trostlose Lärmschutzwand, die den Bahnlärm abschirmen soll. Diese Tristesse, die unseren Lesern aufgefallen ist, ist keine Altlast aus vergangenen Epochen des Städtebaus. Nein, schlimmer: Der „Platz“ ist neu und befindet sich auf dem Areal der ehemaligen Ladehöfe nahe dem Augsburger Hauptbahnhof. Wohnungen, Büros und ein Busbahnhof sollen hier entstehen. Auf der Internetseite der Stadt heißt es noch immer, die Ladehöfe würden als „hochwertige urbane Quartiere revitalisiert“. Nur: Vital ist hier bisher wenig. Dabei hätte es so schön werden können. Es gab einmal Ideen, hier eine große Wasserfläche entlang der Bahnstrecke zu schaffen. Eine Art „Stadtstrand“ mit einem Grünzug, der Bahnhof und Siebentischwald verbindet.

Grün statt Stein: So sah es auf dem Elias-Holl-Platz in Augsburg aus, als sich im Jahr 2001 dort ein vorübergehender Frühlingsgarten befand. Foto: Wolfgang Diekamp

Es wäre ein Traum, in Zeiten von immer mehr Hitzetagen. Die Steinwüste hinter dem Hauptbahnhof ist nur ein Beispiel für viele Augsburger Plätze, die längst noch nicht ans künftige Klima angepasst sind. Man wird künftig ganz anders planen müssen und den Mut haben, Pflaster aufzureißen, selbst wenn es erst vor einigen Jahren verlegt worden ist. Wer die hübsch grünen Planzeichnungen für die Ladehöfe kennt und sieht, was daraus bisher geworden ist, der versteht die Kritiker, die sich derzeit gegen Pläne für den Vorplatz des Hauptbahnhofs zu Wort melden. Auch dieser Platz soll nach dem Bahnhofsumbau neu gestaltet werden. Erst einmal müssten aber sämtliche Bäume gefällt werden, die bisher dort stehen und kühle Oasen bilden. Zwar sollen dann neue Bäume gepflanzt werden. Doch diese müssen erst wachsen - und in Zeiten des Klimawandels wohl auch mühsam aufgepäppelt werden.

Beim Bahnhofsvorplatz wird die Forderung nach Umplanungen lauter

Der Augsburger Verein Baumallianz übt deshalb Kritik. Und die Kritik zeigt inzwischen auch Wirkung. Die Grünen sehen Redebedarf, auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich will die Pläne noch mal auf den Prüfstand stellen. Ein Problem in diesem Fall ist, dass die Architekten, die den Gestaltungswettbewerb für den Platz gewonnen haben, ein Anrecht darauf haben, dass ihre Pläne auch so umgesetzt werden. Allerdings sind diese Pläne auch schon einige Jahre alt. Und vielleicht erkennen die Planer ja auch selbst, dass sich die Zeichen der Zeit schnell verändert haben. Will man wirklich noch weite Teile des Platzes einfach zupflastern? Oder muss nicht auch Platz da sein für Wiesenflächen und Beete, wenn man es ernst meint mit mehr Grün in der Stadt? Wer kann schon wollen, dass Reisende der Hitzschlag trifft, wenn sie in Augsburg ankommen?

Attraktiver Platz - oder heiße Aschenbahn? Die Fläche vor der Stadtbücherei in Augsburg. Foto: Jörg Heinzle

Dass wir so viel wie möglich Grün in der Stadt brauchen werden, daran gibt es eigentlich keinen Zweifel. Ein von der Stadt selbst mit in Auftrag gegebene Studie hat erst kürzlich belegt, um wie viel heißer es in dicht bebauten Vierteln ist. „Wir müssen unsere Städte umbauen, um mit dem Klimawandel leben zu können“, sagte Dirk Messner, der Chef des Umweltbundesamtes, kürzlich, als in Teilen Deutschlands fast 40 Grad gemessen wurden. „Wir werden Flächen wie Parkplätze, Straßen und gepflasterte Plätze entsiegeln müssen und Platz schaffen für kühlendes Grün.“ In Augsburg bedeutet Umbau auch heute noch viel zu oft: Pflastern.

Würde man den erst vor wenigen Jahren neu gepflasterten Elias-Holl-Platz heute noch immer zur Steinwüste machen? An warmen Tagen sitzen die Menschen dort im Schatten unter den Bäumen am Rand des Platzes – in der Mitte dagegen herrscht oft Leere. Wie es aussehen könnte? Man muss nur zurückschauen: Vor gut hundert Jahren gab es hier einen hübschen kleinen Park. Viel grüner als heute.

Die Liste der trostlosen Plätze ließe sich noch verlängern. Beim Anblick des roten Bodens, der den Platz vor der Neuen Stadtbücherei versiegelt, denkt man zurück an schweißtreibende Sportstunden auf einer heißen Aschenbahn. Die Prachtmeile Maximilianstraße ist zwar historisch ohne Grün. Ob sich das künftig durchhalten lässt, wird man aber noch hinterfragen müssen.

Ödnis auf dem Ladehof-Areal, grüne Oase am Theodor-Heuss-Platz: Man muss den Mut haben, Pflaster aufzureißen, selbst wenn es erst vor einigen Jahren verlegt Foto: Jörg Heinzle





Dass es auch in Augsburg anders gehen kann, zeigt der Theodor-Heuss-Platz in der Nähe der IHK. Ein ziemlicher öder Platz ist dort in ein grünes Wohnzimmer verwandelt worden. Große, schattenspendende Bäume blieben stehen. Der Platz wurde durch die Umgestaltung grüner, es gibt schöne Staudenbeete und Wasserspiele, die speziell von Kindern geliebt werden. Mehr Pflanzen statt Pflaster wagen – eine große Aufgabe auch für den gerade im Stadtrat neu gewählten Baureferenten Steffen Kercher.