Tempo 30 in der Karlstraße? Lebensqualität vor Durchgangsverkehr!

Plus Die Stadt will die Karlstraße zur Tempo-30-Zone machen - und dafür ist es höchste Zeit. Eine vierspurige Verkehrsschneise durch die Innenstadt ist aus der Zeit gefallen.

Die Augsburger Karlstraße ist ein Konstrukt der 1950er-Jahre und war lange Zeit dem Autoverkehr vorbehalten, die Radwege entstanden erst Jahrzehnte später. Trotzdem ist der motorisierte Verkehr dort noch immer dominierend – und das ist falsch. Eine vierspurige Verkehrsschneise mitten durch die Stadt ist im 21. Jahrhundert aus der Zeit gefallen. Die Karlstraße ist laut, schneidet bei Schadstoffmessungen schlecht ab, bietet kaum Aufenthaltsqualität und ist eine Barriere zwischen nördlicher und südlicher Innenstadt. Durchgangsverkehr vor Lebensqualität? Es ist höchste Zeit für eine Umkehr.

Die vierspurige Karlstraße durchschneidet Augsburg als Achse in Ost-West-Richtung. Nun ist dort Tempo 30 im Gespräch.

Die Einführung von Tempo 30 ist eine der einfachsten Maßnahmen, um eine Innenstadt verkehrstechnisch zu beruhigen. Sie kostet wenig und ist schnell umsetzbar. Für den Fall, dass mancher Autofahrer (auch die Autorin dieser Zeilen ist gelegentlich mit ihrem Wagen in der Karlstraße unterwegs) nun Schnappatmung bekommt: Zu Stoßzeiten kann man auf dieser Achse schon jetzt nicht viel schneller fahren, zudem bleibt die Karlstraße ja weiter in voller Breite und Länge nutzbar.