Die Testpflicht an den Kitas kommt zu spät

Mit der Umsetzung der Testpflicht für Kita-Kinder hat sich der Freistaat wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Zum einem hätte sie viel früher eingeführt werden müssen, was viele Infektionen vermieden hätte. Zum anderen hätte die Lolli-PCR-Testung - genauso wie bei Grundschülerinnen und Grundschülern - zur Pflicht gemacht werden sollen. Wer weiß, wie viele Infektionen, Krankheitstage und Quarantäne-Zeiten vermieden worden wären.