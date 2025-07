Theatersanierung: Komplexer, als die Stadt es zugeben wollte

Die vom Architekturbüro Henn vorgelegte Planung für das Kleine Haus hat ihre Qualitäten und überzeugt, weil sie die Herausforderung, ein hohes Gebäude neben das denkmalgeschützte Theater zu setzen, auf eine elegante Weise löst. Das neue Gebäude setzt eigene Akzente, lässt dem Theaterbau aber seine Wirkung. Städtebaulich sind die Anforderungen an dieser Stelle - direkt neben dem Theater am Ende der Sichtachse vom Königsplatz in Richtung Kennedy-Platz - extrem hoch, weil es sich um eine prägende Stelle handelt.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Theatersanierung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Architekturbüro Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis