Ticketpreise steigen: Jetzt kommt die kalte Dusche für Fahrgäste

Plus Zehn Prozent Preiserhöhung im Nahverkehr gab es in Augsburg noch nie. Es spräche einiges dafür, zu warten, bis das 49-Euro-Ticket auf dem Markt ist. Doch noch ist unsicher, ob es überhaupt kommt.

Sollte ein bundesweites 49-Euro-Ticket kommen (die Zeichen stehen dafür, doch verbindlich beschlossen ist noch nichts), dann gibt es in den Tarifsystemen in den deutschen Verkehrsverbünden im kommenden Jahr womöglich ein Hin und Her. Denn zum Jahreswechsel gehen angesichts der Energiepreisexplosion in vielen deutschen Städten die Preise hoch, parallel oder kurz darauf könnte ein 49-Euro-Ticket eingeführt werden. Manche Städte wie Berlin haben schon angekündigt, angesichts der Verhandlungen ums 49-Euro-Ticket bis April mit der nächsten Preiserhöhung abzuwarten, um dann die Tarifsysteme in einem Rutsch umstellen zu können. Das ist auch das Vorgehen, das die Augsburger SPD ins Auge gefasst hat.

