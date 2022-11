Tragödie am Rathausplatz: Emotionale Kälte mancher ist verstörend

Plus Die Tragödie, die sich in aller Öffentlichkeit am Rathausplatz abspielte, war schlimm. Doch nicht nur der Tod des Mannes entsetzte.

Einige Menschen haben nach der Tragödie Blumen und Kerzen vor dem Rathaus hingestellt. Darunter ein Ehepaar. Es erzählte, dass es während des Einsatzes zufällig zum Rathausplatz kam, dann aber schnell weiterging. Sie wollten nicht zusehen, sagten sie. Erst später haben sie von dem traurigen Ausgang erfahren. Viele haben es so wie das Ehepaar gemacht, manche wurden unerwartet mit der Tragödie konfrontiert, als sie um die Ecke kamen, manche blieben aber auch stehen und beobachteten den Einsatz. Sie müssen mit dem, was sie gesehen haben, zurechtkommen. Bleibt zu hoffen, dass Kinder das nicht miterleben mussten. Der Tod des Mannes und die Umstände sind erschütternd. Aber nicht nur das.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

