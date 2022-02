Tram-Takt in Augsburg: Debatte setzt die Politik unter Druck

Plus Die schwarz-grüne Regierung in Augsburg will umweltfreundliche Verkehrsmittel stärken. Die Stadtwerke konterkarieren dies durch einen aktuellen Vorstoß.

Die Verkehrswende spielt im Koalitionsvertrag der schwarz-grünen Stadtregierung eine wesentliche Rolle. Fuß- und Radverkehr, Busse und Straßenbahnen, so heißt es darin, sollen in Augsburg "das Verkehrsgeschehen dominieren", wozu unter anderem das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr verbessert werden müsse. Nun, eine Verbesserung ist der Vorstoß, den die Stadtwerke diese Woche unternahmen, zumindest für die Fahrgäste nicht. Rein politisch gesehen ist er sogar kontraproduktiv. Kein Wunder, dass Oberbürgermeisterin Eva Weber sauer ist auf die Verkehrsbetriebe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

