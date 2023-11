Trotz Böller-Vorfall: Stadionbesuche in Augsburg waren und sind sicher

Plus Die Explosion eines Knallkörpers beim Heimspiel des FC Augsburg hat viele verunsichert. Stadionkontrollen werden nie eine 100-prozentige Sicherheit bieten.

Wer am vergangenen Samstag im Augsburger Fußballstadion war, wird diesen Besuch nicht so schnell vergessen. Das lag leider nicht am Fußballspiel selbst, sondern an den Begleitumständen. Die Explosion eines Knallkörpers hat nicht nur 13 Personen leicht verletzt, mehr als 28.000 Stadionbesucher erlebten einen Schockmoment.

Es stellt sich die Frage, ob ein Stadionbesuch sicher ist? Und: Warum passiert eine solche Aktion ausgerechnet in Augsburg? Die Bestürzung über die Explosion war bereits am Samstag von allen Seiten zu vernehmen. Die Aktion der beiden Tatverdächtigen wurde scharf verurteilt. Über die Hintergründe dringt wenig nach außen. Die Ermittlungsbehörden halten sich bedeckt. Es ist ein klares Signal an Vereine und Fans, dass zumindest ein Tatverdächtiger weiterhin in Untersuchungshaft sitzt. Polizei und Staatsanwalt wollen nicht zur Tagesordnung übergehen. Es ist zu vermuten, dass der Hauptverantwortliche mit krimineller Energie vorgegangen ist. Ihm musste bewusst sein, dass dieser Knallkörper anderen Menschen Schaden zufügen könnte. Dies zu beurteilen und womöglich zu bestrafen, ist nun Angelegenheit der Justiz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen