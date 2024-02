Gegen die überfüllten Papiertonnen in Augsburg kann jeder etwas tun

Plus Wenn Abfallbehälter überquellen, liegt das oft an unzerkleinerten Kartons. Über die Müllabfuhr zu schimpfen, ist daher zu einfach.

Es ist ärgerlich: Da steht man mit seinem Papierabfall vor der grünen Tonne, der Behälter quillt mal wieder über und bis zur Leerung sind es noch einige Tage. Also zurück und das Papier im Wohnungsflur stapeln. Auch wenn die Stadt bald die grünen Tonnen häufiger leert, wird dieses Problem nur teilweise gelöst werden. Solange nicht jeder Einzelne Disziplin bei seinem Papierabfall an den Tag legt, werden Tonnen weiterhin vor allem mit unnötiger Luft gefüllt sein, die unzerkleinerte Kartons nun einmal mit sich bringen.

Es sind meist nicht die großen Umzugs- Möbel- oder TV-Kartons, welche Tonnen verstopfen. Es sind die kleinen Nachlässigkeiten, die wohl jeder von uns begeht. Die Pizzaschachtel, der Versand- oder der Schuhkarton. Kleine Verpackungen, die dennoch viel Platz wegnehmen. Und die sich mit wenigen Handgriffen plattdrücken oder zerreißen ließen.