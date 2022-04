Überstunden des Baureferenten: Die Stadt hat viel zu lange lax agiert

Die Überstundenforderung des Baureferenten fordert die Stadt finanziell, offenbart aber auch mehrere Probleme.

Augsburgs Baureferent Gerd Merkle gilt als fleißiger Mann. Er sei, sagen Mitarbeiter, im Baureferat morgens meist der Erste und gehe abends oft als Letzter. Dass jemand mit solchem Einsatz in 14 Jahren gut 4500 Überstunden ansammelt, ist rechnerisch möglich. Aus personalpolitischer Sicht ist es ein Unding: Merkles Vorgesetzter hätte so viele Stunden schon aus Fürsorgepflicht gar nicht erst auflaufen lassen dürfen.

Gerd Merkle (CSU) ist seit 2008 Baureferent der Stadt Augsburg. Foto: Bernd Hohlen (Archivbild)

2008, als Merkle Referent wurde, war dieses Kind schon in den Brunnen gefallen. Man muss sich allerdings fragen, warum die enorme Überstunden-Altlast nicht wenigstens vor seinem Wechsel ins Referentenamt ausgeglichen wurde. Ja, der CSU-Politiker hätte bei den Kommunalwahlen 2014 und 2020 abgewählt werden und von seinem Rückkehrrecht ins zweite Glied der Bauverwaltung Gebrauch machen können. Doch auch in diesem Fall wäre es ein Irrsinn gewesen, dort einen Mitarbeiter mit 4500 (!) Überstunden in Empfang nehmen zu müssen.

Die Stadt Augsburg hat die Überstundenlage offenbar zu lax gehandhabt

Die Überstundensituation bei der Stadt wurde über Jahrzehnte hinweg aber nicht nur im Fall Merkle, sondern allgemein viel zu lax gehandhabt. Die Vereinbarung von 2004 enthält keine Regelungen über die maximale Anzahl der möglichen Überstunden. Sie legt auch nicht fest, wann diese Stunden abgegolten werden müssen. Für eine Arbeitgeberin von rund 6000 Mitarbeitenden kann sich dieses "Sammelsystem" zum Bumerang entwickeln, sobald mehrere Beschäftigte auf einmal ihren Freizeitausgleich einfordern.

Auch wenn seine Forderung rechtlich in Ordnung sein mag, ob es moralisch einwandfrei ist, nach über 20 Jahren auf dem vollständigen Ausgleich seines Überstundenanspruchs zu bestehen, muss Baureferent Merkle ganz alleine entscheiden. Bleibt er bei seiner Forderung und stimmt auch die Regierung von Schwaben zu, wird der Stadt keine andere Möglichkeit bleiben, als Merkle in finanziell schwierigen Zeiten mit mehr als 200.000 Euro zusätzlich in die Altersteilzeit zu verabschieden.

