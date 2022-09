Umbau der Maximilianstraße: Wieder ein Sommer verschenkt

Plus Wegen der Baustelle am Moritzplatz wurden die meisten Projekte für die Prachtmeile auf Eis gelegt. Dabei hat Attraktivität nicht immer etwas mit Stadtmöbeln und Verkehrsberuhigung zu tun.

Die Maximilianstraße ist seit vielen Jahren ein Thema – nicht nur im Stadtrat, sondern auch bei den Augsburgerinnen und Augsburgern. Immer wieder wurde geplant und geredet, passiert ist wenig. Jetzt soll es also eine eigene Lenkungsgruppe der Stadt richten. Dort wird sich bereits fleißig getroffen und eifrig geredet, ist zu hören.