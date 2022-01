Unbemerkter Drogen-Konsum ist eine besondere Gefahr der Corona-Krise

Plus In der Pandemie spielt sich vieles hinter verschlossenen Türen ab. Im Hinblick auf den Alkohol- und Drogenkonsum von Jugendlichen kann das schlimme Folgen haben.

Es ist nicht neu, dass manche junge Menschen Drogen ausprobieren. Das gab es schon immer und hat per se nichts mit Corona zu tun. Doch in Zeiten der Pandemie birgt dieser Umstand besondere Gefahren. Das hat auch mit einem speziellen Konsumverhalten zu tun. Aber nicht nur.