Unfallgefahr durch Senioren im Verkehr? Es braucht auch lokale Maßnahmen

Plus Die Gesellschaft wird älter und mobiler, auch in Augsburg. Was tun, damit das Verkehrsrisiko durch Ältere kontrollierbar bleibt? Auch hier gäbe es Hebel.

Rund 58.000 Augsburgerinnen und Augsburger sind mindestens 65 Jahre alt. Sind diejenigen von ihnen, die am Verkehr teilnehmen, nun alle ein Sicherheitsrisiko? Natürlich nicht. Auch wenn die Datenlage kompliziert ist, muss man jedoch anerkennen, dass gerade bei hochbetagten Senioren körperliche Defizite zunehmen, die die Fahrtauglichkeit deutlich einschränken können. Dass sie für Autounfälle insgesamt und in Augsburg auch für schwerere Unfälle häufiger verantwortlich sind, ist kein Zufall, sondern begründbar. Es braucht deshalb Maßnahmen, gerade mit Blick auf eine auch in Augsburg alternde und zunehmend mobilere Gesellschaft.

Unfälle von Älteren im Verkehr sind auch in Augsburg Thema. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

Ältere im Verkehr: Um die Gefahr zu senken, braucht es Angebote in Augsburg

Ob und ab wann welche Fahrtauglichkeits-Prüfungen kommen, wird nicht in Augsburg entschieden, sondern in Brüssel oder Berlin. Schon jetzt gibt es aber auch hier Hebel, mit denen sich dem Problem begegnen ließe. Es gibt bislang kaum niedrigschwellige Angebote für Seniorinnen und Senioren, sich etwa einmalig am Steuer von einem Experten begleiten zu lassen, der Hinweise geben könnte, ob die Fahrtauglichkeit eingeschränkt ist – und die Angebote, die es gibt, sind deutlich zu teuer. Es könnte sinnvoll sein, entsprechende Projekte zu fördern.

