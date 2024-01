Unternehmen müssen Beschäftigte fit für neue Herausforderungen machen

Plus Das Tempo im Arbeitsleben zieht an. Das stellt nicht nur Unternehmen, sondern auch Beschäftigte vor Herausforderungen. Darauf müssen Firmen-Chefs eingehen.

Die Corona-Zeit will keiner zurück. Nur an einen Aspekt hätte sich der eine oder andere durchaus gewöhnen können: Die Welt drehte sich gefühlt für einen Moment langsamer. Kein Gehetze zwischen Kita und Büro, keine zeitaufwendigen Meetings am anderen Ende von Deutschland oder die nächste Schulung für das neue Betriebssystem. Einfach Entschleunigung. Wer hoffte, dieses Phänomen aus der Pandemie ins "normale" Leben retten zu können, weiß heute: Das war eine Illusion.

Wenn die Wirtschaft weiter wachsen und die Gesellschaft ihren Wohlstand erhalten will, dann braucht es Innovationen, neue Ideen, neue Trends. Und diese kommen und gehen immer schneller. Unternehmen müssen darauf reagieren und ebenso die Beschäftigten. Das schafft Herausforderungen an den unterschiedlichsten Stellen und das enorme Tempo der Entwicklungen, gepaart mit dem Fachkräftemangel, bringt zunehmend mehr Menschen an die Grenze ihrer Belastbarkeit.

