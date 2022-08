Unzumutbare Zustände an der Augsburger Uniklinik: Sehenden Auges gegen die Wand

Das Problem in der Kranken- und Altenpflege ist nicht neu und nicht erst seit Corona ein Thema. Allerdings eins, das man nicht hören will. Das Problem ist doch, dass soziale Einrichtungen immer mehr zu wirtschaftlich florierenden Einrichtungen werden sollen. Aber diese Bereiche dürfen nicht daran gemessen werden, wieviel Gewinn sie abwerfen. Das ist einfach zu kurz gedacht. Denn Investitionen in Gesundheit sind ja nicht verschwendet: Gesunde Menschen erwirtschaften doch in anderen Bereichen das Geld, das für die Versorgung Kranker gebraucht wird. Auch wer heute im Seniorenheim landet, hat für die Gesellschaft in einem langen Arbeits- und Familieneinsatz einiges geleistet. Vielleicht wäre es wirklich an der Zeit, die Finanzierung des Gesundheitswesens auf andere Beine zu stellen und eine breitere Gesellschaftsschicht einzubeziehen – es wäre allerhöchste Zeit. Aber davor drückt sich jede Regierung, denn dann müsste man den "Privaten" auf die Füße treten. Alle bisherigen Reformen sind den Namen nicht wert, sie sind immer nur Flickwerk gewesen. Leidtragende dieses Reformstaus sind Kranke und Pflegepersonal gleichermaßen.

