Die Verkehrsberuhigung in Augsburg ist kein Thema für einen Schnellschuss

Plus Der gescheiterte Verkehrsversuch in der Maxstraße stellt die Stadtspitze vor Herausforderungen. Auch in den eigenen Reihen dürften Entscheidungen nun schwerer werden.

Eigentlich hätte der Fußgängerzonen-Versuch in der Augsburger Maximilianstraße niemanden überraschen dürfen - auch die Händler nicht: Immerhin hatten Grüne und CSU das Projekt 2020 im gemeinsamen Koalitionsvertrag festgeschrieben. Aufgrund der Pandemie geschah dann aber erst mal nichts in diese Richtung. Möglich, dass es auch diesem Stillstand geschuldet war, dass Schwarz-Grün nun schnell eines der gemeinsamen Wahlversprechen umsetzen wollte.

Die "Fußgängerzone light" bot sich an: Eine versuchsweise Einführung für ein Jahr setzte keine umfangreicheren Planungen voraus. Was noch schwerer gewogen haben mag: Die Koalition musste keine Entscheidung für eine dauerhafte Verkehrsberuhigung treffen. Auf die hätte sie sich möglicherweise auch nicht so flott einigen können, denn das Thema ist zwar ein Herzensprojekt der Grünen, wird bei der CSU aber durchaus skeptischer gesehen. Der seit Mai laufende Versuch hatte damit etwas von "Wasch mich, aber mach mich nicht nass."

