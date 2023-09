Verkürzte Öffnungszeiten: Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Plus Es beeinträchtigt die Attraktivität einer Stadt, wenn es keine einheitlichen Öffnungszeiten gibt und Läden tageweise schließen. Doch der Kunde muss damit umgehen.

Kunden werden sich trotz mancher berechtigter Kritik daran gewöhnen müssen, dass Geschäfte der Augsburger Innenstadt unterschiedliche und individuelle Öffnungszeiten haben. Zu verschieden sind die Bedürfnisse und individuell die Herausforderungen, die es die Händler zu bewältigen haben.

Anspruch und Realität klaffen immer häufiger auseinander. Einerseits wünschen sich die Menschen für sich selbst einen frühen Feierabend, vielleicht sogar die Vier-Tage-Woche und ein freies Wochenende. Andererseits erwarten sie im Handel an sechs Tagen volle Leistung zwischen 9 und 20 Uhr. Das funktioniert nicht, wie Personalprobleme vieler Geschäfte zeigen.