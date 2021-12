Verschärfte Corona-Auflagen: Der Frust in der Wirtschaft wächst

Plus Strengere Corona-Regeln treffen Geschäftsleute und Kunden in Augsburg gleich hart. Dabei ist die Stimmung teils schlechter als die Lage. Im Messewesen geht aber die Angst um.

Wirtschaftliches Leben hat in einem nicht unerheblichen Teil mit Stimmungen zu tun. Ist die Laune bei Händlern und Kunden gut, laufen die Geschäfte grundsätzlich besser. Derzeit allerdings herrscht in der Geschäftswelt Frust. Bei Menschen, die gerne einkaufen möchten, sieht es nicht anders aus. Die Corona-Auflagen sind der Grund, warum keine große Weihnachtsstimmung aufkommen möchte.