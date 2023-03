Verzögerung bei Kita-Gruppe: Radstellplätze ja – aber nicht um jeden Preis

Plus Eine Kita-Gruppe kann nicht öffnen, weil im Hof Radstellplätze fehlen. Doch wie sinnvoll ist eine solche Vorgabe, wenn sie anderen wichtigen Entwicklungen im Weg steht?

Was ist wichtiger: ein Kita-Platz oder ein Fahrradstellplatz? Gut, derart verkürzt entbehrt diese Frage nicht eines gewissen Zynismus'. Am Beispiel der Kita Teddy & Bär aber führte die akribisch angewandte Augsburger Stellplatzsatzung dazu, dass Eltern bis heute auf ein Betreuungsangebot für ihre Kinder warten müssen, nur weil es im Hof der fertigen (!) Kita noch nicht genügend überdachte Radparkplätze gibt. Ein bürokratischer Unsinn.