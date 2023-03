Videoüberwachung erhöht die Sicherheit auf dem Augsburger Plärrer

Plus Der Augsburger Oster- und Herbstplärrer wird künftig videoüberwacht. Warum das neue Sicherheitskonzept der Polizei überzeugend klingt.

Es war nur eine Frage der Zeit, dass die Augsburger Polizei nachzieht und künftig auch den Plärrer mit Videokameras überwachen lässt. Auf Volksfesten in anderen Städten wird dies schon seit einigen Jahren so gehandhabt. Mit positiven Erfahrungen. In Augsburg gab der teils überfüllte Osterplärrer im vergangenen Jahr den entscheidenden Anlass für das Installieren von Kameras. Das neue Sicherheitskonzept klingt überzeugend.

Acht Videokameras der Polizei haben das Treiben auf dem Augsburger Plärrer künftig im Blick. Foto: Klaus Rainer Krieger (Archivbild)

Natürlich, um das zunächst festzuhalten, ist der Augsburger Plärrer keine Veranstaltung, auf der Besucherinnen und Besucher Angst um ihr Wohlergehen haben müssen. Außer sie trinken zu viel Alkohol – aber das ist eine andere Geschichte. Die Volksfeste in Augsburg verlaufen, bis auf vereinzelte Ausnahmen, in der Regel friedlich und fröhlich. Dennoch gilt: Je mehr Menschen aufeinandertreffen, desto größer ist das Potenzial für mögliche Straftaten oder Reibereien.

Polizei plant Videoüberwachung auf dem Plärrer in Augsburg

Mit den Kameras in einigen Metern Höhe verschafft sich die Polizei künftig aus der Vogelperspektive einen guten Überblick über Entwicklungen auf dem Gelände, die sonst vielleicht verborgen bleiben oder nicht rechtzeitig erkannt werden. Und das in Echtzeit. Sie kann schneller eingreifen, wenn es nötig wird. Dass die Anzahl der Einsatzkräfte auf dem Plärrer entsprechend verstärkt wird, ist ebenfalls sinnvoll.

Von der Videoüberwachung auf dem Plärrer muss man sich nicht gegängelt fühlen. Sie verschafft den Einsatzkräften mehr Übersicht, das erhöht die Sicherheit aller.

Lesen Sie dazu auch