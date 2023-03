Viele Demos in Augsburg: Ein gutes Zeichen für die Meinungsfreiheit

Eine ganze Reihe von Demos hat am Wochenende in Augsburg stattgefunden. Was viel Aufwand erfordert und manchem lästig sein mag, ist im Kern ein gutes Zeichen.

Es ist mitunter eine Zumutung – für Passanten, für Verkehrsteilnehmerinnen, auch für die Polizeibeamten, die am Wochenende Zusatzschichten schieben müssen. Eine ganze Reihe von Demonstrationen hat am Wochenende in Augsburg stattgefunden – teils mit Einschränkungen für den Verkehr. Eine große Zahl an Polizisten war deshalb im Einsatz, im Vorfeld hatte sich ein Gericht mit der Demo von Fahrradaktivisten beschäftigen müssen. Was viel Aufwand erfordert und manchem lästig sein mag, ist aber im Kern doch ein gutes Zeichen. In Deutschland darf jeder, solange er friedlich bleibt und nicht zu Hass aufstachelt, auf die Straße gehen und seine Meinung kundtun – anders, als manche behaupten, gibt es eben keine Redeverbote. Das Recht auf Demonstrations- und Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Rad-Demo in Augsburg: A8-Route hätte wohl mehr Teilnehmer angelockt Gleichzeitig zeigt sich, wie vielfältig die Anliegen sind, die die Menschen auf die Straße bringen – mal nur ein gutes Dutzend, mal Hunderte. Die Fahrrad-Demo am Wochenende hätte vermutlich deutlich mehr Zuspruch gehabt, wenn die geplante Strecke über die Autobahn A8 nicht verboten worden wäre. Hier hatte die Stadt argumentiert, die aufwendige, nicht ganz ungefährliche Sperrung der A8 stehe in keinem Verhältnis zum Anlass. Die Stadt wurde vor dem Verwaltungsgericht mit ihrer Ansicht bestätigt. Die Klimaaktivisten werden es wieder versuchen mit einer Autobahn-Demo – auch das ist ihr gutes Recht. Lesen Sie dazu auch Augsburg Plus Antifa und Polizei geraten bei Demo in Augsburger Innenstadt aneinander

