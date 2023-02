Vier-Tage-Woche in Augsburg: Arbeitgeber müssen umdenken

Plus Personal ist vielerorts knapp und Beschäftigte fordern schon in Vorstellungsgesprächen mehr Freizeit. Für Augsburger Unternehmen eine weitere Herausforderung.

Der Personalmangel ist derzeit eine der größten Herausforderungen von Augsburger Unternehmen. Wer Mitarbeiter gewinnen will, muss daher etwas bieten. Firmen-Chefs berichten immer häufiger von Vorstellungsgesprächen, bei denen mögliche neue Beschäftigte die Bedingungen vorgeben, zu denen sie eine freie Stelle antreten würden. Neben Homeoffice-Tagen werden vor allem flexible Arbeitszeitmodelle nachgefragt. Manche Bewerber sprechen ganz konkret den Wunsch nach einer Vier-Tage-Woche aus, ist zu hören.