Von einer umfangreichen Corona-Aufarbeitung ist die Stadt weit weg

Plus Die Corona-Maßnahmen trafen viele Menschen in Augsburg hart, etwa die Schülerinnen und Schüler. Über die langfristigen Auswirkungen aber wird zu wenig gesprochen – ein Fehler.

Die Corona-Maßnahmen in Bayern waren ein Thema, das viele Menschen aufwühlte – zu Recht, waren die Einschränkungen doch hart, in Teilen überzogen, ungerecht und widersprüchlich. Welche langfristigen Folgen sie hatten oder noch haben werden, ist nicht völlig klar, was auch daran liegt, dass diese Zeit umfangreicher aufgearbeitet werden muss, als das bislang der Fall war. Dass dies juristisch teils passiert ist und allein in Augsburg nun Hunderte Menschen Anspruch darauf haben, dass ihre Bußgelder zurückgezahlt werden, ist ein Puzzlestück, reicht allerdings nicht aus.

Während der Corona-Pandemie galten in Augsburg teils strenge Regeln. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Schulen waren während die Corona-Zeit insgesamt 183 Tage dicht

Wichtiger wäre es, zu erforschen, welche langfristigen Auswirkungen einzelne Einschränkungen für die jeweiligen betroffenen Gruppen hatten. Um ein naheliegendes Beispiel unter vielen möglichen zu nennen: In Deutschland waren die Schulen während die Corona-Zeit insgesamt 183 Tage dicht, wie das Münchener ifo-Institut zusammengezählt hat, also etwa ein ganzes Schuljahr. Diese Phase dürfte verheerende Folgen für die Bildungsbiografien etlicher Schüler gehabt haben; bereits im Februar 2021 konstatierte der Augsburger Bildungsforscher Klaus Zierer, dass sich durch die Schulschließungen die "deutsche Bildungsungerechtigkeit noch weiter verschärft".

