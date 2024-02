Vorfall im FCA-Stadion: Dieser Böllerschuss ist ein Warnschuss

Plus Durch einen Kanonenschlag sind im FCA-Stadion Menschen verletzt worden. Das Thema Pyrotechnik in Stadien muss angepackt werden.

Es war mit Sicherheit kein Lausbubenstreich. Am 11. November zündete ein Mann mit Unterstützung von drei Helfern einen Kanonenschlag im Augsburger Fußballstadion, so die Ermittlungen. Das Stadion war mit mehr als 28.000 Zuschauern besetzt. Diese Tat war logistisch vorbereitet. Der Knallkörper musste in die Arena geschmuggelt werden, vorbei an den Stadionkontrollen. Beim Zünden des Kanonenschlags vermummten sich die Männer, die alle um die 30 Jahre alt sind, offenbar.

14 Personen wurden leicht verletzt, sie erlitten großteils ein Knalltrauma. Augsburg entging im November aber nur knapp einer Tragödie. Der Böller, der aufs Spielfeld gerichtet war, hätte Zuschauer und Spieler schwer verletzen können. Nicht auszudenken, wenn gar eine Massenpanik im Stadion entstanden wäre. Damalige Stadionbesucher schildern jedenfalls, wie sie geschockt von den Vorgängen waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen