Wahlen: Augsburgs Uni-Präsidentin verhält sich intransparent

Plus Viele an der Uni würden gerne erfahren, welche Visionen die Präsidentin für die Zukunft hat. Früher ging Sabine Doering-Manteuffel offen mit ihren Plänen um. Der Wandel ist erstaunlich.

Die Uni Augsburg wünscht sich für die nächste Präsidentschaft eine "kommunikative Führungspersönlichkeit". So steht es in der Stellenausschreibung. Erstaunlich unkommunikativ agiert die amtierende Unipräsidentin Sabine Doering-Manteuffel derzeit, wenn es um die Frage geht, ob sie wieder antreten wird. Das sollte so nicht weitergehen.

