Warmer Oktober war energieschonend – doch die kalten Tage kommen noch

Plus Der historisch warme Oktober in Augsburg gibt Grund zur Freude, insbesondere mit Blick auf den Energieverbrauch. Doch die Schonfrist dürfte bald ablaufen.

Dieser Oktober ist ein goldener, in vielerlei Hinsicht. Die historisch hohen Temperaturen in Augsburg sind zunächst schlicht Balsam für die Krisen-überladenen Gemüter. Die Augsburgerinnen und Augsburger genießen sichtbar das Wetter, gehen raus. Davon profitiert neben der Laune auch die Gastronomie. Dass sich vieles nach wie vor draußen abspielt, drückt die Infektionsgefahr – und den Energieverbrauch. Viele gute Nachrichten sind das auf einmal. Diese als solche anzuerkennen und wertzuschätzen, ist wichtig, gerade jetzt. Doch muss allen bewusst sein, dass dies nur eine Art Schonfrist ist.