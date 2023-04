Warum das Steingartenverbot in Augsburg wohl wenig bringt

Plus Die Augsburg Stadt bereitet eine gut gemeinte "Freiflächengestaltungssatzung" mit Steingartenverbot vor. Am Vollzug gibt es schon jetzt Zweifel.

Der deutsche Botaniker und Biologe Ulf Soltau spricht von "Gärten des Grauens". Damit hat er recht. Denn Schottergärten sind nicht nur hässlich, sie sind vor allem negativ fürs natürliche Klima und die Artenvielfalt in einer Stadt. Wenn immer mehr Kommunen diese Gartengestaltung untersagen, ist das vom Prinzip her richtig. Ob ein Verbot in Augsburg viel nützen wird, kann man aber bezweifeln.

Tristesse und Umweltsünde: Pflanzen ragen aus einem Vorgarten mit grauen und schwarzen Kieselsteinen. Foto: Carmen Jaspersen, dpa

Die geplante Augsburger "Freiflächengestaltungssatzung" ist ein gut gemeinter Versuch, der rasant zunehmenden Bodenversiegelung etwas entgegenzusetzen und für mehr Grün im dicht bebauten urbanen Umfeld zu sorgen. Einige andere Städte und Gemeinden in Bayern haben ein Steingartenverbot schon umgesetzt. Deutlich effektiver für die Umwelt wäre eine einheitliche Regelung auf Landesebene. Das bayerische Bauministerium hat das Aufregerthema für viele Bürger jedoch auf die Kommunen abgewälzt, die nun selbst entscheiden müssen.

