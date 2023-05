Warum der Augsburger Nahverkehr am Scheideweg steht

Plus Die Fahrgastzahlen im Augsburger Nahverkehr müssten jetzt gesteigert werden, gleichzeitig ist das Geld knapp. Eine Lösung ist noch nicht in Sicht.

Der öffentliche Nahverkehr hat - nicht nur in Augsburg - ein Problem: Denn die Fahrgastzahlen sind seit Corona zurückgegangen, gleichzeitig drängt das Thema Verkehrswende angesichts des Klimawandels immer stärker. Die Fahrgastzahlen müssten gesteigert werden. Doch parallel ist das Geld bei den Stadtwerken angesichts der Energiekrise knapp geworden. Diese Entwicklungen zwingen Kommunen und Stadtwerke in einen Spagat.

Die Argumentation der Stadtwerke, dass der "dynamische Takt", wie der 7,5-Minuten-Takt mit Verstärkerfahrten zu den Stoßzeiten heißt, ausschließlich Vorteile habe, gilt vielleicht aus Unternehmenssicht. Aus Sicht der Fahrgäste ist es eine Verschlechterung. Die Idee, dass "intelligente" Formen des Nahverkehrs wie das "Swaxi" als On-Demand-Verkehr eine gute Ergänzung sein können, mag ein Ansatz sein, für den Moment ist aber der "normale" Nahverkehr mit Bus und Tram noch das Rückgrat der öffentlichen Personenbeförderung.