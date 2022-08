Warum eine neues Bürgerfest kein Selbstläufer wäre

Plus Die Neuauflage eines Festes im August 2023 verbreitet Charme. Die Organisatoren sind sehr engagiert und haben viele Ideen. Doch geht die Rechnung auf?

Der Vorstoß, ein historisches Bürgerfest in Augsburg wiederzubeleben, verbreitet sehr viel Charme. Feste sind maßgebliche Impulse für Leben und Unterhaltung in einer Stadt. Es ist immer schön, wenn Menschen zusammenkommen. Augsburg mit seiner großen Vergangenheit bietet wie kaum eine andere Stadt in Deutschland zudem Anlass, auf die Geschichte zurückzublicken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

