Was die Politik für Firmen in Augsburg tun kann

Plus Es ist schwierig, neue Firmen in Augsburg anzusiedeln. Dennoch kann die Politik für Firmen vor Ort etwas tun.

Es ist ein Spagat: Wie viel Fläche kann im Stadtgebiet Augsburg noch bebaut werden? Wo ist Platz für weiteren Wohnungsbau? Wo gibt es passende Areale für Neuansiedlungen von Firmen? Neue Gebäude benötigen Platz. Ein weiterer Aspekt: Wohnhäuser und Gewerbeeinheiten in Neubaugebieten müssen verkehrstechnisch erschlossen werden. Die in Augsburg ohnehin begrenzte Fläche wird weiter versiegelt.

Stillstand kann jedoch nicht die richtige Antwort sein. Es gibt auch in Augsburg zum Glück noch Flächen in Gewerbegebieten, die zum Kauf angeboten werden. Das Gewerbegebiet in Lechhausen ist attraktiv, die Verkehrsanbindung mit Nähe zur Autobahn ideal. Das Quartier Haunstetten Südwest, das in den nächsten Jahren entwickelt wird, ist ebenfalls ein Areal mit Perspektive.

