Wassernot vor der Augsburger Kanu-WM: Wir werden uns anpassen müssen

Plus Kurzfristig bleibt zu hoffen, dass der Notfallplan für die Kanu-WM funktioniert. Langfristig aber wird man damit rechnen müssen, dass das Wasser nicht mehr so selbstverständlich fließt.

Die Kanu-Weltmeisterschaft ist der sportliche Höhepunkt in diesem Jahr für Augsburg. Natürlich gibt es Sportarten wie Fußball, die populärer sind und die Massen mehr bewegen. Aber für Augsburg hat der Kanusport eine ganz besondere Bedeutung - und diese ist unmittelbar verknüpft mit der Olympiastrecke am Eiskanal. Die Bilder von den vielen Tausend Zuschauern bei den Wettkämpfen 1972 gingen hinaus in die Welt. Die Begeisterung der Menschen war groß - und hat sich im kollektiven Gedächtnis der Stadt festgesetzt. Dass man jetzt um die Kanu-WM bangen muss, ist entsprechend bitter. Bislang sind alle Beteiligten noch zuversichtlich, dass das Wasser im ausgedünnten Lech reichen wird, um den Eiskanal ausreichend zu fluten.

