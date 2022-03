Weniger Wohnungen am Lechufer: Das Abspecken war richtig

Plus Der Erhalt der Lechauen geht damit einher, dass nur noch die Hälfte der ursprünglich geplanten Wohnungen vom Freistaat gebaut werden kann. Das war die richtige Entscheidung.

Der Freistaat hat sich mit seinem Ziel der 10.000 Wohnungen bis 2025 selbst ziemlich unter Druck gesetzt. Es ist darum kein Wunder, dass in ersten Überlegungen auch eine Überbauung der Lechauen ins Auge gefasst wurde. Und es ist gut, dass bei nochmaligem Überlegen davon Abstand genommen wurde. Nicht nur, weil ein Biotop zuzubauen kaum vermittelbar gewesen wäre, sondern auch, weil so Freiflächen für die Bürger und Bürgerinnen verloren gegangen wären. Das Herrenbachviertel ist damit ja ohnehin nicht übermäßig versorgt.