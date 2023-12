Wetterbedingte Sperrungen müssen besser erklärt werden

Plus Man fragt sich, warum in Augsburg zuletzt Parks, Friedhöfe, Botanischer Garten und jetzt eine Kirche länger geschlossen bleiben. Ist die Stadt Augsburg zu vorsichtig?

Der Dezember in Augsburg war ein Monat mit einigen Wetterturbulenzen. Am ersten Adventswochenende schneite es massiv, jetzt kurz vor Heiligabend tobt ein Sturm. Folgen sind zu spüren oder zumindest noch nicht vergessen. Die Stadt Augsburg sperrte Parks und Wälder rigoros ab. Nun sind städtische Friedhöfe ein zweites Mal länger geschlossen. Auch der Botanische Garten blieb über Wochen hinweg teilgesperrt. Ein abgedecktes Dach, das nun provisorisch repariert wurde, sorgt für Probleme in der Kirche St. Franzikus in der Firnhaberau. Gottesdienste müssen in die Hammerschmiede verlegt werden.

Ein Waldbesuch kann immer mit einem Risiko verbunden sein

Aufgrund der Vielzahl an Sperrungen im Stadtgebiet, zu denen auch Schulen und Turnhallen gehören, fragt man sich, ob hier womöglich der Bogen überspannt wurde? Zusperren und absperren klingt nach der einfachsten Lösung. Ist man nun in Augsburg übertrieben vorsichtig? Der Eindruck kann entstehen. Die Sperrung der Wälder war anfangs berechtigt, aber die Dauer der mehrtägigen Sperrung war überzogen. Das städtische Agieren legt den Schluss nahe, dass man den Menschen keine Entscheidungen zutraut. Niemand gefährdet sich ohne Not. Der gesunde Menschenverstand sagt jedem, dass man nicht in den Wald geht, wenn sich Schnee auf Ästen türmt. Nach Aufhebung der Sperrung räumte die Stadt selbst ein, dass ein Waldspaziergang bei wechselhaftem Wetter immer mit einem Risiko verbunden ist. Daran sollte sich die Stadt künftig von Anfang an orientieren.

