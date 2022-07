Wie die Zeitstrafe im Amateurfußball Sinn macht

Zuletzt sind Partien zunehmend aus dem Ruder gelaufen. Die Zeitstrafe könnte Ruhe bringen. Dazu braucht es jedoch einiges.

Was an den ersten Spieltagen auf die Schiedsrichter einprasseln wird, kann man sich ausmalen. Grundsätzlich herrscht ein rauer, zunehmend respektloser Umgang auf Amateurfußballplätzen. Nun muss sich ein Unparteiischer auf zusätzliche Diskussionen und verbale Attacken einstellen, warum er dieses Foul mit einer Gelben Karte geahndet hat, jenes hingegen mit einer Zehn-Minuten-Strafe. Der Ansatz, ein Fußballspiel mithilfe dieses Sanktionsinstruments zu beruhigen, ist nachvollziehbar und richtig. In der jüngeren Vergangenheit sind Partien mitunter aus dem Ruder gelaufen, teils mussten Begegnungen abgebrochen werden. Da scheint jedes Mittel recht, um Wildwest-Szenen vergessen zu machen. Damit das Experiment gelingen kann, bedarf es allerdings etlicher Faktoren.

Schiedsrichter müssen auf dem Spielfeld eine klare Linie verfolgen

Die Schiedsrichter müssen auf dem Rasen eine klare Linie verfolgen. Spieler müssen wissen, welches Vergehen wie bestraft wird. Sind sie der Willkür eines Schiedsrichters ausgesetzt und verlieren das Gefühl dafür, wie weit sie in ihren Aktionen gehen dürfen, werden sich vor allem in Begegnungen ohne Assistenten wilde Szenen abspielen. Selbstverständlich werden die Unparteiischen teils unterschiedliche Ansätze wählen. Mancher lässt durchgehen, was ein anderer sofort bestraft. Doch grobe Vergehen wie Tätlichkeiten, Notbremsen oder dergleichen müssen weiterhin mit Platzverweisen geahndet werden. Die Zehn-Minuten-Strafe darf kein milder Ersatz werden.

Ganz entscheidend aber: Mit Geduld allein ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. Mehrheitlich sprachen sich die Vereine für die Einführung der Zeitstrafe aus. Nun müssen sie beweisen, wie ernst es ihnen damit ist. Sie alle stehen in der Pflicht. Ohne Zutun, Zurückhaltung und Mitarbeit von Spielern, Trainern, Funktionären und Zuschauern wird die Zeitstrafe keine Wirkung entfalten. Sonst droht das Gegenteil von dem, was beabsichtigt war: mehr Hektik und Unruhe.

