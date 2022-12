Wir müssen offen gegenüber ausländischen Fachkräften sein

Plus Der Zuzug ausländischer Fachkräfte ist für die Wirtschaft unumgänglich. In der Gesellschaft gibt es aber auch Bedenken. Diesem Zwiespalt muss man sich stellen.

60 Prozent der Unternehmen in Bayerisch-Schwaben sehen den Fachkräftemangel als Geschäftsrisiko. Das ergab die letzte Konjunkturumfrage der IHK. Auch Verbraucherinnen und Verbraucher spüren den Mangel bereits - nämlich dann, wenn Handwerker lange auf sich warten lassen oder das Restaurant zusätzliche Schließtage einführt. Es muss sich also etwas ändern.