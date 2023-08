Wochenmarkt im Bärenkeller braucht Unterstützung

Plus Die Aktionsgemeinschaft versucht, zu retten, was zu retten ist. Bei einem Aus des Markts darf danach aber kein generelles Jammern ertönen.

Es sieht nicht gut aus für die Zukunft des kleines Markts im Bärenkeller. Mit lediglich zwei Geschäften, von denen der Honig-Laden zudem nicht ständig da ist, ist kein funktionierendes Konzept umzusetzen. Ein Obst- und Gemüsestand fehlt. Das wissen die Verantwortlichen der Aktionsgemeinschaft. Ihre Bemühungen, jetzt mit einem Hilferuf das Überleben des Markts zu sichern, sind zu begrüßen. Offen wird thematisiert, dass es in dieser Form nicht weitergehen wird.

Es ist ein Weckruf im Stadtteil Bärenkeller

Es ist ein Weckruf für Menschen im Bärenkeller und in der näheren Umgebung, die am Wochenmarkt hängen. Mit einem Einkauf in nächster Zeit würden sie signalisieren, dass sie den Markt gerne untersützten. Herbeizuzaubern sind keine neue Händler, sie müssen an einen Erfolg im Bärenkeller glauben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen