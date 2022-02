Wohnen wird in Augsburg für viele zur einer existenziellen Frage

Plus In Augsburg leben sehr viele Menschen in schwierigen Lebenslagen. Wohnen darf für sie nicht zu einem unlösbaren Problem werden.

Glaubt man der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, zählt der Wohnungsmarkt in Deutschland zu den Lebensbereichen, die von Diskriminierung, Rassismus und Ausschlüssen bestimmter Gruppen mit am meisten geprägt sind. Offenkundig ist das auch in Augsburg so, wie Berater verschiedener Hilfseinrichtungen beobachten. Auf dem angespannten heimischen Wohnungsmarkt scheint das Problem so groß geworden zu sein, dass weite Teile der Bevölkerung davon betroffen sind. Denn Augsburg hat besonders viele Einwohner mit Migrationshintergrund, besonders viele sozial schwache Bürger und natürlich auch andere benachteiligte Gruppen wie Alleinerziehende. Sie alle brauchen eine bezahlbare Bleibe.

