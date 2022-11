Wohnungen statt Kapellen: Geplanter Abriss wäre ein Verlust

Ein soziales Wohnbauprojekt der Kirche in Lechhausen sorgt für Diskussionen. Denn der gute Plan hat eine Kehrseite.

Es gibt gute Bauprojekte, bei denen man es schwer allen Seiten recht machen kann. Der geplante soziale Wohnungsbau der katholischen Kirche in Augsburg-Lechhausen ist so ein Fall. Dort muss man sich fragen, ob man einer durchaus guten Idee alle anderen Interessen unterordnen sollte. Man kann anderer Meinung sein.

Ausdrücklich muss man loben, dass die Kirche in einer angespannten Lage auf dem Augsburger Wohnungsmarkt alles tun will, um in Lechhausen möglichst viel preisgünstigen neuen Wohnraum zu schaffen. Dass man sogar bereit ist, für eine Neubebauung ein Gotteshaus zu opfern, ist wohl nicht einfach für die Verantwortlichen. Es ist eine Entscheidung, die Respekt verdient.

Die Denkmaleigenschaft zu prüfen, wäre sinnvoll

Trotzdem wäre ein Abriss der Kapelle an der früheren Pädagogischen Hochschule ein Verlust. Es würde nicht nur ein ungewöhnliches kleines Gotteshaus verschwinden, sondern auch ein architektonisch interessanter Bau, der innen schön gestaltet und ausgestattet ist. Zwar steht die Kapelle, die der Kirche gehört, bisher nicht unter Denkmalschutz. Die Denkmaleigenschaft zu prüfen, wäre jedoch sinnvoll. Denn auch das Hauptgebäude nebenan, dessen Eigentümer wiederum der Freistaat ist, wurde als Baudenkmal eingestuft.

Das soziale Wohnbauprojekt ist noch in einem frühen Stadium. Es wäre noch Zeit, über eine architektonische Verbindung von alt und neu nachzudenken und einen gelungenen Kompromiss zu finden. Die Kapelle ist ein städtebaulich typisches Bauwerk an dieser Stelle. Sie zu erhalten, macht jedoch nur dann wirklich Sinn, wenn die Räume belebt und genutzt werden können.

