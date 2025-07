Wohnungsmangel und Preise werden bald noch mehr Menschen treffen

Die Frage, ob man lieber zur Miete wohnen möchte oder etwas kaufen möchte, ist für viele Haushalte in Augsburg seit Jahren eine akademische Frage. Erst war das Angebot im Kaufsektor knapp bei gleichzeitig explodierenden Preisen. Dann kam der Zinsschock, der die Preise etwas zum Sinken brauchte, inzwischen haben sich Zinsniveau und Preise einigermaßen zurechtgeruckelt. Teuer ist der Kauf einer Wohnung oder eines Hauses aber weiterhin. 30 Prozent Anteil am Einkommen für die Kredittilgung ausgeben zu müssen (zuzüglich Nebenkosten), wäre für die meisten Augsburger Haushalte ein waghalsiges Unterfangen. Machbar ist es in vielen Fällen für junge Familien nur, wenn es Unterstützung von den eigenen Eltern oder schon ein Erbe gibt.

