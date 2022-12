Wohnungsnot in Augsburg: Besser Wohnraum bauen statt Büros

Mit zunehmender Arbeit im Homeoffice werden bei Firmen Flächen frei. Es wird Zeit, aus alten Denkmustern auszubrechen, um Wohnraum zu schaffen.

In Tourismus-Regionen findet man es häufiger: Große Hotels bauen eigene Wohnanlagen fürs Personal. Das hilft bei der Suche nach Mitarbeitern, die sonst keine bezahlbare Wohnung finden würden. Auch in Augsburg waren Werkswohnungen früher eine gängige Lösung. Diese Idee neu aufzugreifen, in welcher Form auch immer, wäre einen Versuch wert. Denn unsere Arbeitswelt ist im Umbruch.

Seit Corona hat Homeoffice für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vieler Unternehmen stark zugenommen. Man kann sicher sein, dass Firmen weniger Büroflächen brauchen werden, die in Bau und Betrieb ein Kostenfaktor sind. Auch mit dem Bau moderner Produktionsanlagen kann bei dem einen oder anderen Augsburger Unternehmen Platz frei werden für andere Zwecke.

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist dramatisch

Wenn solche Grundstücke frei würden, um darauf Werkswohnungen oder überhaupt preisgünstigen Wohnraum zu realisieren, gäbe es schon mal ein großes Problem weniger: Aktuell mangelt es stark an Baugrund. Absehbar ist aber auch, dass es neue Werkswohnungen nach dem früheren Modell in Augsburg künftig nicht mehr geben wird. Bau und Betrieb müssen von einem professionellen Immobilienunternehmen betreut werden, wenn es wirtschaftlich sein soll.

Man müsste also Firmen finden, die Grundstücke bereitstellen, und einen Immobilienprofi, der bei der Realisierung mitmacht. Doch dann sind da noch die explodierenden Baukosten und langwierige, aufwendige Baugenehmigungsverfahren. Es mag es ja nur Wunschdenken in einer zunehmend dramatischen Situation auf dem Wohnungsmarkt sein, doch vielleicht wäre es in einem Gemeinschafts-Coup von Unternehmen, Politik und Verwaltung möglich, neue Lösungen zu finden. Kreatives Denken ist gefragt.