Zu schön, um wahr zu sein? Warum Online-Bewertungen problematisch sind

Plus Online-Rezensionen sind mit Vorsicht zu genießen. Auch in Augsburg unterwandern Unternehmen das Prinzip gezielt. Als Kunde hilft letztlich wohl nur eines.

Wer sich als Augsburger durch Online-Bewertungen zu hiesigen Hotels, Restaurants oder Geschäften klickt, der mag sich mitunter wundern. Während dort manche mit Rezensionen auffallen, die zu gut sind, um wahr zu sein, landen einige bewährte Anlaufstellen auf den hintersten Plätzen. Das ist ungerecht, aber noch nicht per se problematisch: Wer etabliert ist, kann häufig auf Stammkundschaft zählen und ist nicht unbedingt auf das Urteil einer vermeintlichen Online-Community angewiesen. Doch an anderer Stelle können Bewertungen tatsächlich zum Problem werden.

Insbesondere bei Ortsfremden sind Rezensionen als niedrigschwelliges Informationsangebot sehr beliebt. Wer dieses Klientel als Zielgruppe hat – zum Beispiel Gastro-Betriebe an beliebten Touristen-Hotspots oder Hotels –, ist auf gute Online-Bewertungen angewiesen. Der Konkurrenzkampf ist hier aber unfair: Während gerade größere Betriebe Ressourcen haben, ihr Profil künstlich aufzuhübschen – teils mit unlauteren Mitteln –, geraten die Kleineren ins Hintertreffen. Als Kunde schadet es deshalb nicht, tatsächlich bewährte Betriebe in Augsburg aktiv gut zu bewerten – und auf Auswärtsreisen im Zweifel eher auf das Bauchgefühl zu vertrauen denn blind auf Google.