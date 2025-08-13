Zukunft der Maximilianstraße: Eine Aufgabe für die nächste Stadtregierung

Sie ist einer der schönsten Straßen in Augsburg - aber auch eine, die am häufigsten für Debatten sorgt: die Augsburger Maximilianstraße. Anwohner wünschen sich abends und nachts dort Ruhe, Restaurant-Betreiber ausreichend Bewirtungsfläche auf den Gehsteigen, Händler und Kunden kämpfen um jeden Parkplatz... Aktuell liegt wieder ein Inhaber eines Cafés im Clinch mit der Stadt. Es geht um die Frage, ob er an seiner Hauswand Bänke für seine Gäste aufstellen darf oder nicht.

