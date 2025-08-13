Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Kommentar: Zukunft der Maximilianstraße: Eine Aufgabe für die nächste Stadtregierung

Kommentar

Zukunft der Maximilianstraße: Eine Aufgabe für die nächste Stadtregierung

Die Gestaltung der Augsburger Prachtmeile sorgt häufig für Debatten. Seit einem missglückten Versuch fehlt es an Visionen, wie sie aussehen soll. Das muss sich ändern.
Nicole Prestle
Von Nicole Prestle
    • |
    • |
    • |
    Gestaltung und Nutzung der Maximilianstraße sorgen seit Jahren immer wieder für Diskussionen. Es wäre Zeit für ein tragfähiges Konzept.
    Gestaltung und Nutzung der Maximilianstraße sorgen seit Jahren immer wieder für Diskussionen. Es wäre Zeit für ein tragfähiges Konzept. Foto: Ulrich Wagner (Archivfoto)

    Sie ist einer der schönsten Straßen in Augsburg - aber auch eine, die am häufigsten für Debatten sorgt: die Augsburger Maximilianstraße. Anwohner wünschen sich abends und nachts dort Ruhe, Restaurant-Betreiber ausreichend Bewirtungsfläche auf den Gehsteigen, Händler und Kunden kämpfen um jeden Parkplatz... Aktuell liegt wieder ein Inhaber eines Cafés im Clinch mit der Stadt. Es geht um die Frage, ob er an seiner Hauswand Bänke für seine Gäste aufstellen darf oder nicht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden