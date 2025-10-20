Abgabe von Kandidaten an Parteien: Geld sollte keine Rolle spielen

Dass Parteien von ihren Abgeordneten und Stadträten eine Abgabe verlangen, um sich so mitzufinanzieren, ist gelebte Praxis und nicht zu beanstanden. Ohne die Partei und ihren Organisationsapparat wären die Betreffenden in vielen Fällen vermutlich nicht ins Amt gewählt worden, für dessen Ausübung sie auch Geld beziehen.

Wenn die CSU – und damit hat sie zumindest in dieser Rigorosität ein Alleinstellungsmerkmal unter den größeren Mitspielern in Augsburg – von ihren Kandidaten gestaffelt nach dem Listenplatz bereits vor der Wahl Geld sehen will, muss sie selber wissen, was sie da tut. Es geht hier nicht um den Vorwurf, dass sich jemand mit viel Geld auf einen vorderen Platz „kaufen“ könnte. Dieser Sachverhalt steht nicht im Raum. Es geht aber andersrum um die Frage, ob jemand mit wenig Geld sich einen vorderen Platz leisten könnte und wie die CSU mit einem solchen Konflikt umgeht.

Abgabe von Stadträten an Parteien im Kommunalwahlkampf in Augsburg: Geld sollte keine Rolle spielen

In einer idealen Welt würde Geld bei Kandidaturen keine Rolle spielen, doch natürlich beeinflussen die Wahlkampfausgaben auch die Wahrscheinlichkeit, gewählt zu werden. Die USA sind das Paradebeispiel dafür, wo in den Wahlkämpfen Milliarden Dollar ausgegeben werden und ein mittelloser Kandidat für den Kongress seine Schwierigkeiten hätte. In Deutschland ist alles viel kleiner, aber auch hier müssen Abgeordnete mitunter in die eigene Tasche fassen, um Kampagnen zu zahlen. Zumindest auf Stadtratsebene sollte das alles eine möglichst kleine Rolle spielen.