Bereits am Abend der Wahl ist klar: Augsburg wird im Bund an Einfluss verlieren

Volker Ullrich hatte diesem Wahlabend relativ entspannt entgegengesehen: Die Union lag in den Prognosen bundesweit zuletzt bei etwas über 30 Prozent, die CSU in Bayern lange Zeit über 40 Prozent, was für den Augsburger CSU-Direktkandidaten nahezu sicher den Wiedereinzug in den Bundestag bedeutet hätte. Doch dann kam alles anders: Obwohl der erfahrene Abgeordnete unter den Augsburger Direktkandidaten die meisten Stimmen auf sich vereinte (31,1 Prozent), könnte das für einen erneuten Einzug in den Bundestag nicht reichen. Dies war eindeutig die größte Überraschung dieses Augsburger Wahlabends: Aus dem Favoriten könnte der größte Verlierer dieser Bundestagswahl 2025 werden.

