Gratis-Tickets für Bus und Tram? Diese Pläne haben Stadt und Stadtwerke

Stadt und Stadtwerke denken aktuell darüber nach, im kommenden Herbst/Winter zu bestimmten Aktionstagen in der Augsburger Innenstadt am Wochenende vergünstigte oder kostenfreie Nahverkehrs-Tickets anzubieten. Das erklärte Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) auf Anfrage unserer Redaktion.
Details zu den Aktionstagen im Nahverkehr gibt es noch nicht
Weitere Einzelheiten nennt das Referat noch nicht. Denkbare Termine könnten die Light Nights sein oder Einkaufssamstage in der Vorweihnachtszeit, auch wenn dazu aus dem Wirtschaftsreferat noch keine Informationen kommen. In der Antwort auf eine Anfrage von CSU- und Grünen-Rathausfraktion hatte die Stadt zuletzt als mögliches Szenario die Gratis-Ausgabe von Tagestickets an wechselnden Park-and-Ride-Plätzen in den Raum gestellt, wobei ein derartiger Vorstoß der Stadt vor fünf Jahren bereits scheiterte. Die Regierung von Schwaben sah darin einen Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung.
Wie berichtet hatten CSU und Grüne im Frühjahr von der Stadt die Prüfung eines Shopping-Tickets gefordert, um einerseits die Innenstadt zu stärken und andererseits die Umwelt zu schützen. Die Stadt wäre grundsätzlich wohl auch nicht abgeneigt, ein solches Ticket einzuführen und eine Pilotphase mit Samstags-Gratis-Nahverkehr vorzuschalten, um das Angebot bekannt zu machen. Die Stadt verweist auf ein Angebot in Ulm/Neu-Ulm während einer Baustellenphase in der Innenstadt (2019 bis 2021) mit Gratis-Nahverkehr am Samstag, das gut angenommen wurde.
Mehr Fahrgäste am Samstag, keine Steigerung unter der Woche
Allerdings verweist das Wirtschaftsreferat auch darauf, dass ein solches Angebot in Augsburg dann auch für Regionalbahn und AVV-Regionalbusse im Stadtgebiet und idealerweise verbundweit gelten müsste und die Kosten erheblich seien. Man gehe davon aus, für einen Gratis-Samstag allein an die Stadtwerke 32.000 Euro Ausgleichszahlung leisten zu müssen (1,7 Millionen Euro im Jahr). Derzeit gebe es dafür kein Geld, zumal man aus der wissenschaftlichen Auswertung des Versuchs in Ulm davon ausgehen müsse, dass der Gratis-Samstags-Nahverkehr zwar deutliche Fahrgaststeigerungen am Samstag, aber kaum neue (zahlende) Fahrgäste unter der Woche bringe.
Wo ist denn da schon wieder die Logik? Ich biete an "Testtagen" einen gratis ÖPNV und verprelle damit alle Abo-Kunden, gleichzeitig verlange ich dann 4€ (!) für eine Einzelfahrt an allen anderen Tagen. Mal kurz abends in die Stadt? 8€ bitte. Zum vergleich, in Zürich, wo nicht nur das Netz sondern die Taktung um Welten besser ist, sowie das Lohnniveau mind. +50% beträgt, verlangt 2,40 CHF für die Einzelfahrt und 3,50 CHF zum Flughafen. So bringt man Leute zur ÖV Nutzung. Nicht mit teuren Spaß-Projekten, die keinerlei Relevanz für die Alltagsnutzung haben.
