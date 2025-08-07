Icon Menü
Kommt ein Tiger zum Zahnarzt: Augsburger Raubkatze musste zur Wurzelbehandlung

Kommt ein Tiger zum Zahnarzt: Augsburger Raubkatze musste zur Wurzelbehandlung

Nachdem ein Teil seines Eckzahns abgebrochen war, mussten Tierärzte dem Augsburger Zoo-Tiger Djhala auf den Zahn fühlen. Eine nicht alltägliche Aufgabe.
Von Katharina Indrich
    Der Augsburger Tigerkater Djhala musste sich kürzlich einer Wurzelbehandlung unterziehen. Nachdem ein Eckzahn abgebrochen war, hatte sich dieser entzündet.
    Der Augsburger Tigerkater Djhala musste sich kürzlich einer Wurzelbehandlung unterziehen. Nachdem ein Eckzahn abgebrochen war, hatte sich dieser entzündet. Foto: Florian Bonenkamp

    Eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt gilt vielen als Inbegriff dessen, was man gerne tunlichst vermeiden würde. Manchmal muss sie aber eben doch sein. Nicht nur für menschliche Patienten, sondern auch für tierische. Und so hat es kürzlich den zwölfjährigen Tigerkater Djhala aus dem Augsburger Zoo erwischt. Sein Zahnarztbesuch war eine Herausforderung.

    Warum der Zahn abgebrochen ist, konnte der Zoo Augsburg nicht rekonstruieren

    Wie Zookurator Thomas Lipp erklärt, hatte sich das Tier vor einiger Zeit ein Stück eines Eckzahns abgebissen. Wie genau das passiert ist, ließ sich im Nachhinein nicht rekonstruieren, so Lipp. Zu Beginn habe es auch nicht so ausgesehen, als hätte die Raubkatze durch den abgebrochenen Zahn Probleme. Doch dann habe sich das Verhalten des Tieres plötzlich verändert. „Wir haben Videos gemacht, um zu schauen, wie er kaut“, erzählt Lipp. Unter dem Einsatz von Schmerzmitteln habe das Tier zudem deutlich entspannter gewirkt, so dass man davon ausgehen musste, dass ihm der Zahn Schmerzen bereitete.

    Einen ausgewachsenen Tiger haben die Tierärzte in Gessertshausen auch nicht alle Tage auf dem OP-Tisch liegen.
    Einen ausgewachsenen Tiger haben die Tierärzte in Gessertshausen auch nicht alle Tage auf dem OP-Tisch liegen. Foto: Florian Bonenkamp

    Nach Abwägung aller Risiken sei man schließlich zu dem Schluss gekommen: Djhala muss zum Zahnarzt. Weil die Ärzte aus der Tierklinik in Gessertshausen (Kreis Augsburg) das dazu nötige Equipment nicht in den Zoo bringen konnten, habe man entschieden, den Kater, der 2015 aus Frankreich nach Augsburg kam, in Narkose zu legen und zur Behandlung nach Gessertshausen zu fahren. Auch wenn eine Narkose immer ein gewisses Risiko berge.

    Der Tiger im Augsburger Zoo hat die Behandlung gut überstanden

    Dort angekommen konnten die Ärzte dem Tiger und seinem imposanten Gebiss dann im wahrsten Sinne des Wortes auf den Zahn fühlen und ihn erfolgreich behandeln, während die Großkatze gleichzeitig einem umfassenden Gesundheitscheck inklusive Blutentnahme unterzogen wurde. Lipp ist froh, dass die zweieinhalbstündige Operation, bei der der Zahn erhalten werden konnte, ohne Zwischenfälle verlaufen ist. „Das Tier ist wohlauf, braucht keine Schmerzmittel mehr und frisst wieder wie zuvor“, so der Zookurator.

