„Modern“ und „bürgernah“: Wie das neue bürgerliche Bündnis Augsburgs Wähler überzeugen will

Bayerns Digitalminister Fabian Mehring ist in Augsburg gut vernetzt, man trifft ihn häufig auf Terminen. Ein Eintrag in seinem Terminkalender dürfte dem Freie-Wähler-Mann derzeit aber besonders am Herzen liegen: Ende September will das neue, liberal-konservative Bündnis mitte.augsburg aus Freien Wählern, FDP und Pro Augsburg seinen Oberbürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl 2026 vorstellen. Mering will diesen Termin auf keinen Fall verpassen - schon deshalb, weil ihm die Idee, die Freien Wähler könnten künftig die Geschicke in Augsburg mitbestimmen, gefällt. Doch wie groß ist die Chance dafür wirklich?

Nicole Prestle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FDP Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis