Kommunalwahl: In Augsburg strebt ein neues Bündnis in die Verantwortung

Debatte

„Modern“ und „bürgernah“: Wie das neue bürgerliche Bündnis Augsburgs Wähler überzeugen will

Das Bündnis aus Freien Wählern, Pro Augsburg und FDP strebt in Augsburg in die politische Verantwortung. Themen stehen im Mittelpunkt, wäre da nicht noch die Frage nach dem OB-Kandidaten.
Nicole Prestle
Von Nicole Prestle
    Das neue Augsburger Bündnis mitte.augsburg will Ende September seinen OB-Kandidaten aufstellen. Im Gespräch ist Jürgen Marks (linkes Bild, links), stellvertretender Sprecher der Bayerischen Staatsregierung und Leiter des Pressereferats im Wirtschaftsministerium von FW-Minister Hubert Aiwanger (r.).
    Bayerns Digitalminister Fabian Mehring ist in Augsburg gut vernetzt, man trifft ihn häufig auf Terminen. Ein Eintrag in seinem Terminkalender dürfte dem Freie-Wähler-Mann derzeit aber besonders am Herzen liegen: Ende September will das neue, liberal-konservative Bündnis mitte.augsburg aus Freien Wählern, FDP und Pro Augsburg seinen Oberbürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl 2026 vorstellen. Mering will diesen Termin auf keinen Fall verpassen - schon deshalb, weil ihm die Idee, die Freien Wähler könnten künftig die Geschicke in Augsburg mitbestimmen, gefällt. Doch wie groß ist die Chance dafür wirklich?

